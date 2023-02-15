Ербола Тасжурекова назначили вице-министром сельского хозяйства

Ербол Тасжуреков. Фото: facebook.com/yerbol.taszhurekov

Постановлением правительства Республики Казахстан Тасжуреков Ербол Куанышевич был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Ербол Тасжуреков родился в 1979 году в городе Таразе.

Он окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, Академию госуправления при президенте РК, а также Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании.

В разные годы трудился в частных коммерческих структурах.

В 2007-2013 годах работал в Алматинском районном суде города Астаны.

С 2013 по 2014 годы руководил управлением совершенствования нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности Департамента политики анализа; отделом регионального мониторинга и оценки Департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК.

В 2014-2016 годах был замдиректора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов; замдиректора Департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2018 годах являлся заместителем председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2018 году был заместителем акима Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области), города Шымкента.

С 2018 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Туркестанской области.

С апреля 2019 года по июнь 2021 год являлся управляющим директором – членом правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

Добавим, что на данный момент должности вице-министров Министерства сельского хозяйства РК также занимают Рустем Курманов, Абулхаир Тамабек и Баглан Бекбауов. Об этом сообщается на официальном сайте МСХ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009561-erbola-taszhurekova-naznachili-vitse-ministrom-selskogo-hozyaystva/