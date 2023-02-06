Токаев назначил нового зампреда Агентства по делам госслужбы

Салауат Муксимов. Фото: АДГС РК

Президент назначил Салауата Муксимова заместителем председателя Агентства по делам государственной службы, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в сообщении.

Согласно информации с официального сайта АДГС РК, Салауат Силибаевич родился в 1980 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал с 2001 года.

С 2001 по 2005 год – преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

С 2005 по 2013 год – работал в аппарате сената парламента Республики Казахстан.

2013-2014 годы – руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".

В период с 2015 по 2016 год занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С сентября 2016 по май 2018 года – директор Департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С мая 2018 года – руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.

С августа 2019 года по февраль 2020 года – руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.

С февраля 2020 года по май 2021 года – руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.

До последнего назначения занимал пост директора Департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг АДГС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008127-tokaev-naznachil-zamglavy-agentstva-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby/