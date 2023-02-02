Казахстанский нефтяник стал советником правительства Грузии

Жакып Марабаев. Фото: kmg.kz

Нефтяник из Казахстана Жакып Марабаев будет консультировать Минэкономики Грузии по вопросу разработки национальной нефтегазовой стратегии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте иностранного министерства.

В Минэкономики и устойчивого развития Грузии подчеркнули, что над разработкой данной стратегии были задействованы лучшие местные профессионалы и международные эксперты.

Именно таковым там назвали Жакыпа Марабаева.

"30 января текущего года в присутствии руководителей энергетического комплекса Грузии вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили подписал договор на консультационные услуги с международным экспертом Жакыпом Марабаевым.

Жакып Марабаев в качестве советника правительства Грузии будет консультировать по вопросам разработки национальной нефтяной стратегии, управления отношениями с крупными инвесторами в этой области и обновления геологических исследований", – сообщили в ведомстве.

Жакып Марабаев и Леван Давиташвили. Фото: economy.ge

Министерство представило Марабаева как опытного управленца, профессионала, с более чем 40-летним опытом работы на руководящих должностях в нефтегазовой отрасли Казахстана и Евразийского региона.

"У него есть докторская степень. Кандидат экономических наук, магистр горного дела, имеет большой опыт практической работы на технических должностях. Он консультировал и руководил наиболее важными энергетическими проектами в Республике Казахстан.

Он тесно сотрудничал с высшим руководством крупнейших мировых энергетических компаний – как в Казахстане, так и за рубежом – и был главной движущей силой в развитии совместных предприятий в стране", – добавили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

В ведомстве также напомнили, что Марабаев прошел международную программу подготовки руководителей в составе топ-менеджмента компании TotalEnergies и два года работал во Франции, Великобритании и Африке. В этот период он участвовал в принятии стратегических решений по коммерческим и техническим вопросам, а также в обучении управленческого персонала во французском институте INSEAD и успешно окончил курс MBA для руководителей во Французском институте нефти (IFP).

Согласно данным информационной системы "Параграф", трудовой путь Марабаева исчисляется руководящими должностями в Министерстве энергетики и топливных ресурсов РК (ныне – Министерство энергетики РК), Народном сберегательном банке Казахстана (ныне – Народный банк Казахстана, Halyk Bank), а также различных нацкомпаниях, в том числе в АО НК "КазМунайГаз".

Последняя его должность в КМГ – заместитель председателя правления, которую он покинул в январе 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007841-kazahstanskiy-neftyanik-stal-sovetnikom-pravitelstva-gruzii/