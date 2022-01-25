Жакып Марабаев покинул должность заместителя председателя правления "КазМунайГаз"

Жакып Марабаев. Фото: kmg.kz

Жакып Марабаев покинул пост заместителя главы "КазМунайГаза", сообщается на официальном сайте компании.

В связи с окончанием срока действия трудового договора Жакып Марабаев покидает должность заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по разведке и добыче, уточнили в компании.

"Последние два года стали периодом вызовов и перемен во всех отношениях. Они принесли нам тяжелые испытания. Пандемия потребовала мобилизации всех ресурсов и стала экзаменом на прочность для каждого из нас. Однако жизнь и работа в новых реалиях проявили наши сильные стороны и обозначили дальнейшие приоритеты развития. Выражаю благодарность коллективу компании и всем нефтяникам "КазМунайГаза" за совместную работу", – отметил Жакып Марабаев.

Жакып Марабаев является потомственным нефтяником, на протяжении порядка 40 лет трудился на ответственных должностях в нефтегазовой отрасли.

В разные годы работал генеральным директором АО "КазахстанКаспийШельф", вице-президентом ЗАО НК "КазахОйл", вице-президентом АО "КазТрансОйл", генеральным директором АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителем Управляющего директора North Caspian Operating Company.

Председатель правления КМГ Алик Айдарбаев поблагодарил Жакыпа Насибкалиевича за проделанную плодотворную работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952912-zhakyp-marabaev-pokinul-dolzhnost-zamestitelya-predsedatelya-pravleniya-kazmunaygaz/