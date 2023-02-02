Гендиректором KMG Kashagan B.V. стал Бахытжан Хасанов

Бахытжан Хасанов и Магзум Мирзагалиев. Фото: kmg.kz

Сменился директор компании KMG Kashagan B.V. - новым главой компании назначен Бахытжан Хасанов. Председатель правления "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев представил коллективу нового руководителя, сообщается на официальном сайте нацкомпании.

Как рассказали в "КазМунайГазе", Хасанов ранее занимал пост генерального директора ТОО "КМГ Инжиниринг". Предприятие занимается развитием научно-технической экспертизы и внедрением новых технологий для развития ресурсной базы, обеспечением эффективности эксплуатации месторождений КМГ и их цифровизацией.

В разные годы Хасанов работал исполняющим директором по морским проектам, управляющим директором АО "НК "КазМунайГаз", генеральным директором ТОО МНК "КазМунайТениз", заместителем директора филиала компании "Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.", управляющим директором по управлению проектами ТОО "PSA".

Согласно данным на официальном сайте KMG Kashagan B.V., "КМГ Кашаган Б.В." является частной компанией с ограниченной ответственностью. Создана она была в октябре 2005 года АО "НК "КазМунайГаз".

Цель компании - управление казахстанской долей участия в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию. Доля компании в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию составляет 16,88%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007728-gendirektorom-kmg-kashagan-bv-stal-bahytzhan-hasanov/