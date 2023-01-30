Канат Искаков стал вице-министром информации и общественного развития

Канат Искаков. Фото: t.me/KZgovernment

Вице-министром информации и общественного развития назначен Канат Искаков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Республики Казахстан.

Постановлением правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития.

Искаков Канат родился в 1982 году в Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента Казахстана, секретариате Государственного секретаря Администрации президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента.

С 2012 по 2021 год занимал должность заведующего сектором пресс-службы Администрации президента.

С 2021 года до сегодняшнего назначения — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007350-kanat-iskakov-stal-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/