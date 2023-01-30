Нурлан Нуркенов стал первым заместителем акима Астаны

Нурлан Нуркенов. Фото: акимат Астаны

Первым заместителем акима города Астана стал Нурлан Нуркенов, ранее он занимал пост замакима города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как уточнили в ведомстве, 9 января заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с Администрацией президента РК назначен на должность первого заместителя акима.

Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города.

Отмечается, что с февраля 2019 года Нуркенов занимал пост заместителя акима.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, Нурлан Нуркенов родился 3 ноября 1976 года.

Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Национальную школу государственной политики Академии при президенте РК и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

В 1999-2006 годах работал на разных должностях в акимате города Астаны.

С 2017 по 2019 год - Государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.

С февраля 2019 года Нуркенов занимал пост заместителя акима Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007307-nurlan-nurkenov-stal-pervym-zamestitelem-akima-astany/