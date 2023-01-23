Наиль Ахметзакиров стал главой Судебной администрации

Наиль Ахметзакиров. Фото: academy-gp.kz

Руководителем Судебной администрации Казахстана назначен Наиль Ахметзакиров. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, говорится в сообщении пресс-службы президента в Telegram.

"Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен Руководителем Судебной администрации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 2019 года Наиль Ахметзакиров занимал должность руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

Наиль Ахметзакиров родился в 1983 году.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция", Современную гуманитарную академию РФ по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также Академию Генеральной прокуратуры РФ, специальность - "Прокурорский надзор", говорится на сайте ИПС "Параграф".

С 2004 года по 2009 год служил в районной и областной прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

В 2009-2015 годы был на различных руководящих должностях в Генеральной прокуратуре.

В 2015-2017 годы - служба на руководящих должностях в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

С 2017 года по 2018 год - руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2018 года по 2019 год - заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента.

С 2019 года по настоящее время - руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006366-nail-ahmetzakirov-stal-glavoy-sudebnoy-administratsii/