Полномочия сенатора Андрея Лукина прекращены указом Токаева

Андрей Лукин. Фото: senate.parlam.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия депутата сената парламента Андрея Лукина. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича", – говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте сената парламента, Андрей Лукин родился 28 июля 1961 года в городе Целинограде (ныне Астана).

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", а позже – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "юрист-правовед".

Карьеру он начал с должности пожарного в СВПЧ-85 УВД Целиноградского облисполкома. Позже работал старшим инженером треста "Целинтрансстрой".

В числе прочего являлся директором Департамента и правовой работы Аппарата Министерства индустрии и торговли РК, вице-министром индустрии и торговли РК, замредседателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 по 2017 годы был заместителем акима Астаны.

В августе 2017 года был назначен заместителем генпрокурора РК. На этой должности находился до апреля 2019 года.

С 12 августа 2019 года стал депутатом сената парламента Республики Казахстан, а со 2 сентября того же года – членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената парламента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005296-polnomochiya-senatora-andreya-lukina-prekrascheny-ukazom-tokaeva/