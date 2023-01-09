Руководителем аппарата сената назначен Максим Споткай

Максим Споткай. Фото: instagram.com/spotkaymaxim

Максима Споткая назначили руководителем аппарата сената парламента Казахстана. Соответствующую информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе палаты парламента.

Максим Споткай родился в 1991 году. Окончил Омский государственный технический университет по специальности "инженер-менеджер", говорится на сайте сената.

Работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП "Nur Otan", преподавателем казахского языка международной компании "Джей Энд Эс", главным редактором Омской казахской культурно-просветительской газеты "ZamandaS", главным специалистом ПОФ ОО "Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации".

Кроме того, был и.о. председателя ТОП "Профцентр Павлодарской области", директором ТОО "Павлодар Профсервис", ведущим, главным экспертом РГУ "Қоғамдық келісім" при президенте Республики Казахстан, руководителем медиа-редакции, заместителем генерального директора ТОО "Нұр-Медиа", руководителем пресс-службы Центрального аппарата партии "Nur Otan".

Являлся руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, государственным инспектором Администрации президента РК, заместителем руководителя аппарата сената парламента страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004621-rukovoditelem-apparata-senata-naznachen-maksim-spotkay/