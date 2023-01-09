Токаев назначил зампредседателя АЗРК

Ерлан Альжан. Фото: gov.kz

Ерлан Альжан назначен заместителем главы АЗРК. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Распоряжением главы государства Альжан Ерлан Ибрагимулы назначен заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Альжан окончил Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция", Карагандинский университет "Болашак" по специальности "финансы" и Региональный социально-инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по Караганде.

С 2011 по 2012 год работал главным специалистом-секретарем судебного заседания Канцелярии Шетского районного суда №2 Канцелярии областного суда Карагандинской области.

С 2012 по 2013 год работал главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области.

С 2013 по 2014 год работал экспертом, главным экспертом Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство).

С 2014 по 2019 год работал главным экспертом, руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

До последнего назначения возглавлял департамент расследований в АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004612-tokaev-naznachil-zampredsedatelya-azrk/