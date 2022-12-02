Кого еще рассматривали на пост акима ЗКО, рассказали в Акорде
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Появилась информация о том, чьи кандидатуры рассматривали на пост акима Западно-Казахстанской области. В Уральск с рабочей поездкой приехал руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу и принял участие в собрании маслихатов всех уровней, передает официальный сайт Акорды.
"Руководитель Администрации президента зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Западно-Казахстанской области - Бауыржана Айтмагамбетова и Наримана Турегалиева", - сообщили в Акорде.
По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Бауыржана Айтмагамбетова, 123 депутата - Наримана Турегалиева.
В итоге указом президента акимом Западно-Казахстанской области был назначен Нариман Турегалиев.
Представляя нового главу региона, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях.
По его словам, перед акимом поставлен ряд задач - развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем.
В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства поблагодарил бывшего руководителя области Гани Искалиева за проделанную работу.
Напомним, сегодня стало известно о назначении нового акима Западно-Казахстанской области. Им стал Нариман Турегалиев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999898-kogo-esche-rassmatrivali-na-post-akima-zko-rasskazali-v-akorde/