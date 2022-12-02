Кого еще рассматривали на пост акима ЗКО, рассказали в Акорде

Встреча. Фото: Акорда

Появилась информация о том, чьи кандидатуры рассматривали на пост акима Западно-Казахстанской области. В Уральск с рабочей поездкой приехал руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу и принял участие в собрании маслихатов всех уровней, передает официальный сайт Акорды.

"Руководитель Администрации президента зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Западно-Казахстанской области - Бауыржана Айтмагамбетова и Наримана Турегалиева", - сообщили в Акорде.

По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Бауыржана Айтмагамбетова, 123 депутата - Наримана Турегалиева.

В итоге указом президента акимом Западно-Казахстанской области был назначен Нариман Турегалиев.

Нариман Турегалиев. Фото: Акорда

Представляя нового главу региона, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях.

По его словам, перед акимом поставлен ряд задач - развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем.

Встраеча. Фото: Акорда

В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства поблагодарил бывшего руководителя области Гани Искалиева за проделанную работу.

Напомним, сегодня стало известно о назначении нового акима Западно-Казахстанской области. Им стал Нариман Турегалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999898-kogo-esche-rassmatrivali-na-post-akima-zko-rasskazali-v-akorde/