Собрание депутатов в Костанае. Фото: официальный Telegram-канал Правительства РК

Стало известно, кто еще претендовал на пост акима Костанайской области. На эту должность президент Казахстана предложил две кандидатуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Костанай, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области.

"В ходе заседания премьер-министр зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области - Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева", - сообщили в Правительстве РК.

В итоге по результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру Кумара Акскалова, 52 депутата проголосовали за Аслана Жаныспаева.

Напомним, ранее сообщалось, что Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области, до этого он возглавлял Северо-Казахстанскую область.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999760-stalo-izvestno-kto-esche-pretendoval-na-post-akima-kostanayskoy-oblasti/