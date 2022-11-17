Бывший госсекретарь Крымбек Кушербаев получил новую должность

Крымбек Кушербаев. Фото: Акорда

Бывший госсекретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев был назначен независимым директором и членом Совета директоров АО "Эмбамунайгаз". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Самрук-Казына".

"Решением правления АО "НК "КазМунайГаз" независимым директором и членом Совета директоров АО "Эмбамунайгаз" назначен Крымбек Кушербаев", – говорится в сообщении.

С 2006 по 2011 годы Крымбек Кушербаев занимал должность акима Мангистауской области.

В 2012 году был советником президента Республики Казахстан.

В 2012-2013 годах являлся заместителем премьер-министра Казахстана.

С 2013 по 2019 годы был акимом Кызылординской области.

В 2019 году, с июня по сентябрь, руководил Администрацией президента Республики Казахстан.

18 сентября 2019 года указом главы государства был назначен государственным секретарем Республики Казахстан.

5 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев освободил Крымбека Кушербаева от должности госсекретаря Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997686-byvshiy-gossekretar-krymbek-kusherbaev-poluchil-novuyu-dolzhnost/