Назначены три заместителя начальника полиции Семея

Шалкар Канагатов, Ильяс Ибраев и Даулет Белибаев. Фото: instagram.com/policesemey

Новых заместителей начальника управления полиции назначили в Семее. Ими стали Шалкар Канагатов, Ильяс Ибраев и Даулет Белибаев. Приказы подписал глава ДП Абайской области. Об этом сообщается на официальной странице городского УП в Instagram.

Подполковник Шалкар Канагатов ранее занимал должность заместителя начальника отдела кадровой политики Затонского отдела полиции УП Семея.

Шалкар Хамитханович родился в 1976 году в Каскелене Алматинской области.

В 2003 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году инспектором дорожной милиции первого мотовзвода отдельного батальона дорожной милиции УГАИ УВД Семипалатинской области.

Работал в органах внутренних дел на различных должностях, в том числе в 2018-2021 годах уже был заместителем начальника УП Семея.

Полковник Ильяс Ибраев ранее занимал должность начальника Ауэзовского отдела полиции УП Семея.

Ильяс Булатович родился в 1980 году в Семее. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Бейсенова, в 2021 году - Академию правоохранительных органов при Верховном суде РК.

Работает в ОВД с 1997 года.

Подполковник Даулет Белибаев ранее занимал должность начальника отдела криминальной полиции УП Семея.

Даулет Булатказыевич родился в 1985 году в селе Аксуат Семипалатинской области.

В 2005 году окончил Семейский юридический колледж МВД РК, в 2015 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Работает в ОВД с июля 2005 года. Трудовую деятельность начинал с должности дознавателя отделения по расследованию имущественных преступлений отдела дознания УВД Петропавловска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1996177-naznacheny-tri-zamestitelya-nachalnika-politsii-semeya/