Айсулу Ерниязова. Фото: facebook.com/yerniyazova.aisulu

Айсулу Ерниязову назначили советником министра науки и высшего образования РК по делам молодежи – студенческим омбудсменом. В министерстве она будет заниматься защитой прав студентов, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Айсулу Ерниязова является выпускницей КазНУ имени Аль-Фараби, имеет степень магистра по журналистике.

В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт общественной работы в социальной и образовательной сферах.

Кроме того, Айсулу Ерниязова является членом республиканского политического Совета партии Amanat и Национального курултая.

Она также имеет государственные награды "Шапағат" и "Халық алғысы", нагрудной знак "Алтын барыс", орден "Құрмет"; является победителем номинации "Үздік ерікті", лауреатом премии "Жомарт жүрек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995422-aysulu-erniyazovu-naznachili-sovetnikom-ministra-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/