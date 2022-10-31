Алексей Цой вновь возглавил Медицинский центр управделами президента Казахстана

Алексей Цой. Фото: primeminister.kz

Бывший министр здравоохранения РК Алексей Цой был назначен руководителем Медицинского центра управления делами президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

"Экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой назначен руководителем Медицинского центра УДП РК. Рустам Албаев назначен директором Больницы МЦ УДП РК", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом.

В разные годы работал Генеральным секретарем в ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП РК, начальником ГУ "Медицинский центр УДП РК", главным врачом Городской больница № 1 акимата города Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.

Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат программы "Болашақ".

Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы.

Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины Больницы МЦ УДП РК, президента АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995087-aleksey-tsoy-vozglavil-meditsinskiy-tsentr-upravleniya-delami-prezidenta-kazahstana/