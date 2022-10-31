Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения

Тимур Султангазиев. Фото: gov.kz / акимат СКО

Постановлением правительства Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США).

Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

В 2010 году - ведущий специалист отдела образования; и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО «Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан».

В 2010-2013 годах работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО «Национальный медицинский холдинг».

С 2013 по 2014 год - президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем».

В 2014-2016 годах работал в коммерческих организациях.

В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.

В 2016-2017 годах был и.о. директора, директором департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С 2017 по 2018 год - директор департамента проектного управления Министерства здравоохранения РК.

В 2018-2020 годах - руководитель Управления здравоохранения акимата СКО.

В 2020 году являлся председателем комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

В 2021-2022 годах - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1994978-timur-sultangaziev-naznachen-pervym-vitse-ministrom-zdravoohraneniya/