Начальников полиции назначили в двух городах Костанайской области

Булат Иманов и Максут Ералиев. Фото: ДП Костанайской области

Кадровые перестановки произошли в ДП Костанайской области. Булат Иманов назначен начальником управления полиции города Рудного, а Максут Ералиев возглавил отдел полиции города Житикары и Житикаринского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Подполковник Булат Иманов в органах внутренних дел служит с 1996 года, начинал с должности патрульного полицейского. Имеет большой опыт работы в административной службе и обеспечении общественной безопасности.

Ранее он руководил Житикаринским отделом полиции.

На его место пришел подполковник Максут Ералиев, возглавлявший Узункольский отдел полиции.

Он в органах внутренних дел с 2001 года. Службу начинал с оперуполномоченного. Работал заместителем начальника Карабалыкского отдела полиции и управления полиции города Рудного по оперативной работе.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков пожелал им успехов в работе, поставив перед личным составом задачи по обеспечению правопорядка на вверенных территориях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992565-nachalnikov-politsii-naznachili-v-dvuh-gorodah-kostanayskoy-oblasti/