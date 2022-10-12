Назначен первый заместитель акима Карагандинской области

Вадим Басин. Фото: gov.kz

В связи с прохождением обучения Асылбеком Дуйсебаевым на должность первого заместителя акима Карагандинской области назначен Вадим Басин, передает официальный сайт акимата региона.

Вадим Борисович родился в 1962 году. Имеет два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "электрификация и автоматизация горных работ", в 1990 году - Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности "промышленная электроника".

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию.

В 2003 году стал главным энергетиком АО "Испат-Кармет".

С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО "АрселорМиттал Темиртау".

В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании.

С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".

26 июля 2021 года был назначен заместителем акима Карагандинской области по вопросам энергетики, ЖКХ, индустриально-инновационной политики и инвестиций, ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992270-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-karagandinskoy-oblasti/