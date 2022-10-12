Насымжан Оспанова возглавила Комитет по охране прав детей

Насымжан Оспанова. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Насымжан Оспанова назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

"Приказом министра просвещения Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", — говорится в сообщении.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области. Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения профессионально-технического училища №18 города Алматы.

В 1992-1993 годы работала преподавателем профессионально-технического училища №18 Алматы.

С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе ПТУ №18 города Алматы.

С 1996 по 2006 год была замдиректора по учебно-производственной работе профессионально-технической школы №18 города Алматы.

С 2002 по 2006 год работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором профессиональной школы №18 города Алматы.

В 2006-2008 годах занимала пост директора Алматинского колледжа технологии и менеджмента.

С 2008 по 2016 год занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.

В 2017 году исполняла обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 и по настоящее время работала директором Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992264-nasymzhan-ospanova-vozglavila-komitet-po-ohrane-prav-detey/