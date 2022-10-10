Назначен заместитель акима Семея

Руслан Базарбаев. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Распоряжением акима Семея Нурбола Нурсагатова по согласованию с Администрацией президента РК и главой Абайской области Руслан Базарбаев назначен заместителем акима Семея. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.

Руслан Ерланович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Академию государственного управления при президенте РК и Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста Управления предпринимательства и промышленности Астаны.

В разные годы работал главным специалистам, руководителем отдела Управления администрирования специальных экономических зон "Астана - новый город".

Был главным менеджером АО "Казтехнологии". Также трудился в Комитете по инвестициям Министерства инвестиций и развития РК.

С 2018 года работал главным экспертом, главным консультантом, главным инспектором отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

Напомним, акима Семея назначили буквально несколько дней назад. Им стал Нурбол Нурсагатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991959-naznachen-zamestitel-akima-semeya/