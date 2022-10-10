Назначен заместитель акима Семея
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Распоряжением акима Семея Нурбола Нурсагатова по согласованию с Администрацией президента РК и главой Абайской области Руслан Базарбаев назначен заместителем акима Семея. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.
Руслан Ерланович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Академию государственного управления при президенте РК и Казахский университет путей сообщения.
Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста Управления предпринимательства и промышленности Астаны.
В разные годы работал главным специалистам, руководителем отдела Управления администрирования специальных экономических зон "Астана - новый город".
Был главным менеджером АО "Казтехнологии". Также трудился в Комитете по инвестициям Министерства инвестиций и развития РК.
С 2018 года работал главным экспертом, главным консультантом, главным инспектором отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.
Напомним, акима Семея назначили буквально несколько дней назад. Им стал Нурбол Нурсагатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991959-naznachen-zamestitel-akima-semeya/