Серик Тютебаев назначен председателем правления "Самрук-Энерго"

Серик Тютебаев. Фото: Telegram/"Самрук-Қазына"

Серик Тютебаев назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго". Об этом сегодня сообщается в официальном Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына".

"Решением правления Фонда "Самрук-Қазына" Тютебаев Серик Суинбекович назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", - говорится в публикации.

С конца июня Тютебаев работал в должности исполняющего обязанности председателя правления "Самрук-Энерго".

Серик Тютебаев родился 27 мая 1958 года.

В 1981-1983 годах работал помощником мастера пусконаладочного управления "СреднеАзЭнергоМонтаж".

С 1983 по 1984 год был инженером кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского Энергетического университета.

В 1984-1998 годах - машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, старший машинист турбинного отделения турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, главный инженер, Управляющий директор АО "Алматы Пауэр Консолидэйтед".

В 2007-2010 годах - управляющий директор АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ №2.

С 2010 по 2011 год - заместитель председателя правления АО "Алматинские электрические станции".

В 2011-2013 годах - начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

В 2013-2014 годах - заместитель председателя правления по производству АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".

С 2014 по 2016 год занимал должность управляющего дивизионом "Генерация".

А с 2016 по 2022 год был управляющим директором по производству и управлению активами Общества, говорится на сайте "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991487-serik-tyutebaev-naznachen-predsedatelem-pravleniya-samruk-energo/