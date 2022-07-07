Серик Тютебаев стал и. о. председателя правления "Самрук-Энерго"

Серик Тютебаев: Facebook.com//samrukenergy

Решением совета директоров АО "Самрук-Энерго" были внесены изменения в состав правления компании, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Решением от 23 июня текущего года Серик Тютебаев избран исполняющим обязанности председателя правления "Самрук-Энерго".

Кроме того, из состава был исключен Сунгат Есимханов, который занимал пост председателя правления.

Серик Тютебаев родился 27 мая 1958 года.

В 1981 году окончил Алматинский энергетический институт по специальности "инженер-теплоэнергетик".

В 2000 году окончил Алматинский энергетический институт по специальности "экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК".

Трудовой путь начал в 1981 году помощником мастера пусконаладочного управления "СреднеАзЭнергоМонтаж".

За годы работы занимал руководящие должности в АО "Алматинские электрические станции", АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", в Управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

С 2016 года и до последнего назначения занимал пост управляющего директора по производству и управлению активами "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977417-serik-tyutebaev-stal-i-o-predsedatelya-pravleniya-samruk-energo/