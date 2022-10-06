Токаев назначил замминистра внутренних дел Казахстана

Игорь Лепеха. Фото: ortcom.kz

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на должность замруководителя МВД РК был назначен Игорь Лепеха. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Генерал-майор полиции Игорь Лепеха родился 20 ноября 1962 года в поселке Осакаровка Карагандинской области.

В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности инженер, в 1993 году – Академию МВД Российской Федерации по специальности юрист.

Карьерный путь начал в 1986 году с должности старшего инструктора политчасти УВД города Темиртау.

С 1987 по 1988 годы – заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области.

С 1988 по 1990 годы – заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Абая Карагандинской области.

С 1990 по 1993 годы – слушатель Академии МВД Российской Федерации.

С 1993 по 1997 годы – заместитель начальника, первый заместитель начальника Управления внутренних дел Советского района Караганды.

С 1997 по 1998 годы – начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области.

С 1998 по 2005 годы – начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области.

С 2005 по 2009 годы – заместитель начальника ДВД Карагандинской области.

С 2009 по 2011 годы – заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Казахстана.

С 2019 года по февраль 2020 года – начальник штаба-департамента МВД Казахстана.

С февраля 2020 года до сегодняшнего назначения был руководителем аппарата МВД Казахстана.

Напомним, что сегодня глава государства освободил от должности нескольких казахстанских послов, а также назначил представителей страны в ряде международных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991453-tokaev-naznachil-zamministra-vnutrennih-del-kazahstana/