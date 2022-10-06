18 кандидатов в руководители группы "Самрук-Қазына" не прошли детектор лжи

Детектор лжи. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

Детектор лжи не прошли 18 кандидатов в руководители компаний группы "Самрук-Қазына". Об этом на пресс-брифинге сообщил управляющий директор Фонда Гибрат Ауганов, передает официальный Telegram-канал компании.

Как сообщил Ауганов, все кандидаты на посты первых руководителей, управляющих директоров и глав подразделений компаний группы "Самрук-Қазына" проходят комплаенс-проверку, чтобы исключить аффилированность и коррупцию.

"Для будущих руководителей-закупщиков введена дополнительная проверка на детекторе лжи. Такие тесты уже проведены для 96 кандидатов из 38 компаний группы "Самрук-Қазына".

18 кандидатов не прошли проверку", - говорится в сообщении.

Также Гибрат Ауганов рассказал, что в будущем женщины займут треть руководящих постов компаний холдинга. Соответствующий проект под названием "Гендерное равенство" уже запущен.

Отмечается, что рост доли женщин в руководстве повысит инвестиционную привлекательность компаний "Самрук-Қазына" среди зарубежных инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991429-18-kandidatov-v-rukovoditeli-gruppy-samruk-qazyna-ne-proshli-detektor-lzhi/