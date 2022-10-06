Сменились акимы двух районов в Актобе

Айбек Купенов и Медет Искаков. Фото: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе сменились акимы районов Астана и Алматы. Так, первый возглавил Айбек Купенов, второй - Медет Искаков. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Акимом района Астана города Актобе назначен Айбек Купенов.

Он родился в 1985 году. Образование - высшее, окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова по специальности "основы права и экономики", Казахско-русский международный университет по специальности "магистр экономики и бизнеса".

Айбек Мураткалиевич работал ведущим специалистом Департамента по защите прав детей по Актюбинской области, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя, руководителем Управления внутренней политики Актюбинской области.

До назначения на новую должность занимал пост заместителя акима Актобе.

Район Алматы в Актобе возглавил Медет Искаков.

Он родился в 1983 году. Образование - высшее, окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова по специальности "учитель музыки с высшим профессиональным образованием", Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "бакалавр экономики и бизнеса".

Медет Жумабаевич работал учителем музыки по классу домбры в детской музыкальной школе имени Медетова Мартукского района, культорганизатором Республиканского молодежного лагеря "Окжетпес", учителем домбры и музыки Мартукской детской художественной школы имени Медетова, заместителем директора по воспитательной работе в Школе искусств имени Медетова Мартукского района, директором Мартукской детской школы искусств.

Также был акимом Каратогайского сельского округа Мартукского района, руководителем Мартукского районного отдела культуры и развития языков, заместителем акима Мартукского района.

До настоящего назначения возглавлял Управление по развитию языков Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991403-smenilis-akimy-dvuh-rayonov-v-aktobe/