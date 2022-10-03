Руководители двух управлений назначены в Алматинской области
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Сегодня в Алматинской области были назначены руководители управлений строительства и финансов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального акимата.
"Распоряжением акима Алматинской области Узакова Бибигуль Токеновна назначена руководителем управления финансов Алматинской области", – говорится в сообщении.
Бибигуль Узакова по специальности экономист.
В разные годы она работала ведущим специалистом-бухгалтером, главным специалистом, заведующим сектором, замруководителя отдела управления финансов Алматинской области, главным специалистом, руководителем отдела управления финансов города Алматы, замруководителя управлений экономики и бюджетного планирования, финансов, занятости и социальных программ Алматы, замруководителя аппарата акима города Алматы, а также заместителем директора ТОО "Eco Almaty".
С октября 2021 года занимала пост главного-эксперта аудитора АО "Фонд проблемных кредитов".
Кроме того, по распоряжению акима, Управление строительства Алматинской области возглавил Сапар Сейлханович Нурашев.
В 2001 году он окончил Алматинский технологический университет по специальности "Экономика и менеджмент в сфере пищевой промышленности", в 2008 году освоил специальность "Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство" в Казахской архитектурно-строительной академии, а в 2017 году получил диплом по специальности "Менеджмент" Алматинского технологического университета.
Трудовой путь начал в 1996 году в ТОО "Темір агроөнеркәсіп фирмасы" с дожности замдиректора.
В разные годы занимал должности директоров товариществ с ограниченной ответственностью "БН Азия Альянс", "Асыл құрылысы", главного специалиста, руководителя аппарата акима Алмалинского района, руководителя управления комфортной городской среды города Алматы.
С апреля 2022 года являлся заместителем акима Алмалинского района Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990872-rukovoditeley-dvuh-upravleniy-naznachili-v-almatinskoy-oblasti/