Руководители двух управлений назначены в Алматинской области

Бибигуль Узакова. Фото: акимат Алматинской области

Сегодня в Алматинской области были назначены руководители управлений строительства и финансов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального акимата.

"Распоряжением акима Алматинской области Узакова Бибигуль Токеновна назначена руководителем управления финансов Алматинской области", – говорится в сообщении.

Бибигуль Узакова по специальности экономист.

В разные годы она работала ведущим специалистом-бухгалтером, главным специалистом, заведующим сектором, замруководителя отдела управления финансов Алматинской области, главным специалистом, руководителем отдела управления финансов города Алматы, замруководителя управлений экономики и бюджетного планирования, финансов, занятости и социальных программ Алматы, замруководителя аппарата акима города Алматы, а также заместителем директора ТОО "Eco Almaty".

С октября 2021 года занимала пост главного-эксперта аудитора АО "Фонд проблемных кредитов".

Сапар Нурашев. Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, по распоряжению акима, Управление строительства Алматинской области возглавил Сапар Сейлханович Нурашев.

В 2001 году он окончил Алматинский технологический университет по специальности "Экономика и менеджмент в сфере пищевой промышленности", в 2008 году освоил специальность "Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство" в Казахской архитектурно-строительной академии, а в 2017 году получил диплом по специальности "Менеджмент" Алматинского технологического университета.

Трудовой путь начал в 1996 году в ТОО "Темір агроөнеркәсіп фирмасы" с дожности замдиректора.

В разные годы занимал должности директоров товариществ с ограниченной ответственностью "БН Азия Альянс", "Асыл құрылысы", главного специалиста, руководителя аппарата акима Алмалинского района, руководителя управления комфортной городской среды города Алматы.

С апреля 2022 года являлся заместителем акима Алмалинского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990872-rukovoditeley-dvuh-upravleniy-naznachili-v-almatinskoy-oblasti/