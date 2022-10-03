Новый заместитель появился у акима Алматинской области

Рауан Ракымбеков. Фото: gov.kz

Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Рауан Турдангазыевич родился в 1980 году. В 2001 году окончил Жетысуский государственный университет имени Жансугурова по специальности "экология и природопользование", в 2008 году в этом же вузе освоил специальность "финансы".

Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО "Кайнар", затем работал мастером литейного корпуса.

В разные годы трудился ведущим специалистом Управления жилищно-коммунального хозяйства Талдыкоргана, был советником акима Талдыкоргана, акимом Отенайского сельского округа Талдыкоргана, заместителем акима Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.

С апреля 2021 года до настоящего назначения занимал пост государственного инспектора Администрации президента РК.

Награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990779-novyy-zamestitel-poyavilsya-u-akima-almatinskoy-oblasti/