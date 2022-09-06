Досрочно прекращены полномочия главы аэропорта Нур-Султана

Фото: аэропорт города Нур-Султан

Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно прекратило полномочия главы столичного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова, об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГА.

"Решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тажимуратова Габита Калиевича", – говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

По данным КГА, временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.

Напомним, пост председателя правления авиагавани столицы Габит Тажимуратов занимал с декабря 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986476-dosrochno-prekrascheny-polnomochiya-glavy-aeroporta-nur-sultana/