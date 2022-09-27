Акан Сатаев покинул пост главы "Казахфильма"

Акан Сатаев и Даурен Абаев. Фото: facebook.com/Даурен Абаев

Казахстанский режиссер Акан Сатаев, возглавлявший киностудию "Казахфильм", сложил с себя полномочия. Об этом в своем сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

"Дорогие друзья, этим постом хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное – плодотворной работы президентом АО "Казахфильм", – написал министр.

По его словам, сегодня, 27 сентября, Акан Каргамбаевич по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя киностудии.

"Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящими лепту в развитие нашего кинематографа", – добавил Даурен Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989884-akan-sataev-pokinul-post-glavy-kazahfilma/