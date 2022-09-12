Скандал с пачками долларов в авто: экс-аким Талдыкоргана получил новую должность

Дастан Шалтабаев. Фото: gov.kz

Бывший аким Талдыкоргана Дастан Шалтабаев назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Дастан Турарбекович родился в 1973 году, образование - высшее. В 1995 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "строительные изделия и продукция конструкции", в 2012 году - Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "право".

Трудовую деятельность начал в 1997 году ведущим специалистом Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

В разные годы работал главным специалистом, заведующим сектором Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям, диспетчером хозяйственного управления РГП "Комиссия по ценным бумагам РК", в Национальном банке РК, главным специалистом департамента образования Алматинской области, заместителем начальника управления строительства, главным специалистом Алматинского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, руководителем отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского и Карасайского районов.

Был руководителем управлений строительства, архитектуры и градостроительства Алматинской области, государственных закупок, заместителем акима Жамбылского района, акимом Талдыкоргана, советником акима Алматинской области, руководителем представительства АО "Алатау" по развитию Алматинской области, руководителем департамента по защите прав потребителей Алматинской области.

С августа 2022 года возглавлял департамент по защите прав потребителей Жетысуской области.

Напомним, в марте 2019 года в Алматы был задержан водитель тонированной Camry, в багажнике которой полицейские обнаружили травматический пистолет, короб с патронами к нему, рацию и пачки купюр номиналом 100 долларов США не для обращения.

Позже стало известно, что авто принадлежит сыну Дастана Шалтабаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1987325-skandal-s-pachkami-dollarov-v-avto-eks-akim-taldykorgana-poluchil-novuyu-dolzhnost/