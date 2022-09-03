Бывший посол Казахстана во Франции и Монако получил новую должность

Жан Галиев. Фото: МИД РК

Жан Галиев назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Жан Сержанович родился в декабре 1972 года.

В 1994 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков; в 1996 году по программе "Болашак" - Институт международных отношений (Страсбург, Франция); в 1998 году - Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции (Париж), Институт прав человека (Страсбург), Академию международного права (Гаага, Нидерланды); в 2006 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.

Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при президенте РК.

С 1999 года работал в системе МИД РК. Был референтом, третьим секретарем, вторым секретарем департамента двустороннего сотрудничества.

С 2001 по 2005 годы занимал пост второго секретаря Посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником Управления Европы Департамента Европы и Америки МИД РК.

Позднее работал советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также послом по особым поручениям МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации с 2017 по 2022 годы был Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана во Франции и Монако, постоянным представителем при ЮНЕСКО.

В декабре 2021 года награжден орденом "Құрмет". Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет французским и английским языками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986029-byvshiy-posol-kazahstana-vo-frantsii-i-monako-poluchil-novuyu-dolzhnost/