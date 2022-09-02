Назначен новый аким Енбекшиказахского района Алматинской области

Марат Султангазиев и Алтай Досымбаев. Фото: gov.kz

По распоряжению главы Алматинской области акимом Енбекшиказахского района был назначен Алтай Досымбаев. Об этом сообщается на официальном сайте областного акимата.

"Моим распоряжением, по согласованию с Администрацией президента РК и решением Енбекшиказахского районного маслихата Досымбаев Алтай Машикович назначен акимом Енбекшиказахского района.

Алтай Машикович – человек с большим опытом, к тому же не понаслышке знает район”, – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Алтай Досымбаев родился в 1962 году в селе Каратурык Алматинской области.

В 1988 году он окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономист".

В разные годы являлся начальником отдела экономики Енбекшиказахского района, финансовым директором ТОО "НАСС" – завода по переработке плодов и овощей в селе Новоалексеевка (Байтерек), заместителем директора ТОО "Акжол" в селе Новоалексеевка.

С 2005 по 2008 годы был акимом Шелекского сельского округа.

С 2008 года по настоящее время работал заместителем акима Енбекшиказахского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985995-naznachen-novyy-akim-enbekshikazahskogo-rayona-almatinskoy-oblasti/