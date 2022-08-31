Асхат Шахаров претендовал на пост акима Актюбинской области

Асхат Шахаров. Фото: t.me/KZgovernment

Одним из кандидатов на пост акима Актюбинской области был глава Актобе Асхат Шахаров. Однако больше 100 депутатов проголосовали за Ералы Тугжанова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

Сегодня по поручению главы государства премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области.

"Глава правительства зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области - Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.

По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Тугжанова, за Шахарова отдали голоса 56 депутатов", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что указом главы государства на должность акима Актюбинской области назначен Ералы Тугжанов. До этого он занимал пост заместителя премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985542-ashat-shaharov-pretendoval-na-post-akima-aktyubinskoy-oblasti/