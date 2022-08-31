Сунгат Есимханов возглавил комитет в Минэнерго
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Сунгат Есимханов назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
"Приказом министра энергетики РК Есимханов Сунгат Куатович назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.
Окончил Павлодарский государственный университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".
Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО "Алюминий Казахстан"
С 2001 по 2007 год работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции.
В 2008-2010 годах возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.
С 2010 по 2013 год был президентом АО "Казахэнергоэкспертиза".
В 2013-2014 годах - директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.
В течение последующих 4 лет занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
С 2018 по 2020 год был вице-министром энергетики РК.
В 2020-2021 годах - первый заместитель акима Павлодарской области.
С мая 2021 года являлся председателем правления АО "Самрук-Энерго".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985465-sungat-esimhanov-vozglavil-komitet-v-minenergo/