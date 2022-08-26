Назначен начальник полиции Актау

Нурсултан Муханбеткали. Фото: ДП Мангистауской области

По рекомендации начальника ДП Мангистауской области приказом МВД РК полковник полиции Нурсултан Муханбеткали возглавил управление полиции Актау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Нурсултан Муханбеткалиевич родился 21 февраля 1979 года в селе Ералы Мангистауской области.

Образование - высшее, в 2001 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности "юриспруденция".

В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года. В разные годы работал на руководящих должностях.

С 2007 по 2014 годы был начальником отдела криминальной полиции УВД Актау, начальником отделения управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области.

С 2014 по 2017 годы занимал должность начальника УВД Каракиянского района.

С 2017 по 2018 годы работал начальником УВД Бейнеуского района.

С 2020 по 2022 годы был заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Мангистауской области.

До настоящего назначения возглавлял управление криминальной полиции ДП Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985003-naznachen-nachalnik-politsii-aktau/