Азат Бектуров ушел с поста гендиректора "Казаэронавигации"

Азат Бектуров. Фото: ans.kz

Азат Бектуров освобожден от должности гендиректора "Казаэронавигации" по собственному желанию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

"23 августа текущего года генеральный директор РГП на ПХВ "Казаэронавигация" КГА МИИР РК Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - сообщили в КГА.

Как сообщается на официальном сайте "Казаэронавигации", занимал пост генерального директора РГП «Казаэронавигация» с августа 2014 года.

Азат Габбасович окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "банковское дело", магистратуру в Университете Golden Gate University по специальности "Маркетинг", Калифорнийский университет в Беркли по специальности "Деловое администрирование", а также магистратуру в Рижском институте аэронавигации по специальности "Руководитель транспортного предприятия".

Получил ученую степень PHD по специальности "Экономика, теория управления" в КазНУ им. Аль-Фараби.

В разные годы занимал посты вице-министра транспорта и коммуникаций РК, вице-президента авиакомпании Air Astana, заместителя главы управления, директора департамента корпоративного развития и индикативного планирования АО "КазТрансГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984586-azat-bekturov-ushel-s-posta-gendirektora-kazaeronavigatsii/