Руслан Данияров возглавил ДГД по Абайской области

Руслан Данияров. Фото: КГД МФ РК

Руководителем Департамента государственных доходов по Абайской области назначен Руслан Данияров. Нового главу ведомства сегодня, 23 августа, акиму региона и коллективу представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Руслан Мамытович родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области. По образованию - экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка и Костанайский государственный университет им. Байтурсынова.

Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором Налоговой инспекции по Торгайской области.

С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета по Алматинскому району Астаны.

С октября 2009 года по март 2020 года занимал различные, включая руководящие посты, в Налоговом комитете, а затем в Комитете государственных доходов МФ РК.

С апреля 2020 года по апрель 2022 года был руководителем управления департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.

С апреля 2022 года по настоящее назначение работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

Напомним, ранее стало известно, что Талгат Козбеков возглавил ДГД по Жетысуской области, а Кулмуханбет Исаков - ДГД по Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984469-ruslan-daniyarov-vozglavil-dgd-po-abayskoy-oblasti/