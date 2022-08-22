Кадровые назначения провели в казахстанском совбезе

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В Совете безопасности Казахстана назначили заведующего отделом правоохранительной системы и заведующего ситуационным центром. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В соответствии с распоряжениями президента, данные должности заняли следующие лица:

пост заведующего отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан достался Азамату Дюсембекову;

пост заведующего ситуационным центром Совбеза – Амангельды Омарбекову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984310-kadrovye-naznacheniya-proveli-v-kazahstanskom-sovbeze/