Назначены главы ДЭР в трех новых областях Казахстана

Ерик Есенов, Нурлан Каримов, Талгат Танатаров. Фото: АФМ РК

Руководителей Департаментов экономических расследований назначили в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Новые главы ведомств назначены приказом председателя АФМ по согласованию с Администрацией президента РК.

Должность руководителя Департамента экономических расследований по Улытауской области занял Ерик Есенов. Он родился 26 апреля 1983 года в бывшей Кокшетауской области.

Ерик Есенов. Фото: АФМ РК

Окончил Академию финансовой полиции, полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя Департамента экономических расследований по ЗКО.

Каримов Нурлан Махсотович стал временно исполняющим обязанности руководителя Департамента экономических расследований по Абайской области. Он родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области.

Нурлан Каримов. Фото: АФМ РК

Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков "Евразия".

Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.

На должность руководителя Департамента экономических расследований по Жетысуской области назначен Талгат Танатаров.

Талгат Танатаров. Фото: АФМ РК

Талгат Тургаутович родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и заместителем главного военного прокурора РК.

Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983703-naznacheny-glavy-der-v-treh-novyh-oblastyah-kazahstana/