Токаев освободил Ерлана Идрисова от должности посла в трех европейских странах

Ерлан Идрисов. Фото: официальный сайт МИД РК

Токаев подписал указ об освобождении Ерлана Идрисова от должности посла Казахстана в трех странах. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

"Указом главы государства Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству", – говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте МИД РК, Ерлан Идрисов родился 28 апреля 1959 года в Карагандинской области.

Окончил Московский государственный институт международных отношений. Выпускник Дипломатической академии МИД СССР.

Работал первым секретарем Постоянного представительства РК при ООН, главой управления стран Америки, послом по особым поручениям МИД РК, помощником президента РК по международным отношениям.

Возглавлял казахстанский МИД сначала с 1999 по 2002 год, позже – с 2012 по 2017 год.

С 2002 по 2007 год – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, посол РК в Королевствах Швеция и Норвегия, а также Ирландии по совместительству.

С 2007 по 2012 год – чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки и Бразилии по совместительству.

В феврале 2017 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а в августе 2017 года – чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Исландии и Ирландии по совместительству.

Идрисов является автором ряда статей, посвященных внешней политике Казахстана, а также обладателем ряда государственных наград. Владеет английским, французским, урду и хинди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983495-tokaev-osvobodil-erlana-idrisova-ot-dolzhnosti-posla-kazahstana-v-chetyreh-stranah/