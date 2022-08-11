Бывший замакима Туркестана стал новым акимом Кентау

Жандос Тасов. Фото: Facebook / Кентау Қаласының Әкімдігі

Акимом города Кентау стал Жандос Тасов, занимавший до этого пост замакима города Туркестана. Об этом сообщается в .

"Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Кентау, на должность акима города Кентау назначен Тасов Жандос Калмурзаевич", – сообщили в пресс-службе горакимата.

В свою очередь Рашид Аюпов, ранее занимавший должность акима, был от нее освобожден на основании собственного заявления.

"Глава Туркестанской области выразил благодарность Рашиду Аюпову за плодотворную работу в развитии региона.

Также аким области пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения. Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных главой государства задач", – сообщили в акимате Кентау.

Умирзак Шукеев и Жандос Тасов. Фото: Facebook / Кентау Қаласының Әкімдігі

Жандос Тасов родился в 1987 году в Туркестане.

Трудовую деятельность начал в 2013 году архитектором ТОО "Градкомплекс".

С 2013 по 2020 год работал инспектором, затем – главным специалистом, начальником отдела архитектуры и градостроительства акимата Туркестана.

С 2020 по 2021 год занимал должность начальника отдела строительства акимата города Туркестана.

С февраля 2021 года занимал должность заместителя акима Туркестана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982800-byvshiy-zamakima-turkestana-stal-novym-akimom-kentau/