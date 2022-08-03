Сменился аким еще одного района Жетысуской области

Елдос Ахметов. Фото: Facebook / Жетісу облысының әкімдігі Акимат области Жетісу

Елдос Ахметов назначен акимом Ескельдинского района. Соответствующее распоряжение подписал аким Жетысуской области, сообщается на .

Сообщается, что Елдос Турсынбаевич Ахметов родился в 1968 году.

Окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум, Казахский государственный экономический университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям "государственный бюджет", "финансы и кредит", "юриспруденция".

Трудовой путь начал налоговым инспектором налоговой инспекции по городу Талгар.

В разные годы работал в налоговой инспекции Талдыкорганской области, возглавлял налоговый комитет по Талдыкорганскому району, позже – налоговый комитет по Ескельдинскому району, занимал пост председателя Налогового комитета, начальника отдела Налогового управления по Коксускому району, а также руководил отделом финансов города Текели.

С февраля 2018 года занимал пост заместителя акима Ескельдинского района.

Напомним, ранее был назначен новый аким Коксуского района Жетысуской области. Им стал Марлен Кольбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981472-smenilsya-akim-esche-odnogo-rayona-zhetysuskoy-oblasti/