Комитет труда и соцзащиты возглавил Толеген Оспанкулов

Толеген Оспанкулов. Фото: официальный сайт правительства РК

Толеген Оспанкулов стал председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Казахстана.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения Оспанкулов Толеген Капакович назначен председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан", – говорится в сообщении правительства.

Толеген Оспанкулов родился в 1961 году в Алматинской области.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Кызылординский академический университет экономики, экологии и права.

Трудовой путь начал в должности ветеринарного врача ОПХ "КИЗа", бригадиром МТФ №1.

С 1988 по 1994 годы работал главным ветеринарным врачом с/з им. 23 Партсъезда, начальником, бригадиром молочного комплекса.

С 1994 по 1997 годы – главный ветеринарный врач ОПХ "КИЗа".

С ноября 1998 года по февраль 2001 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, государственным инспектором, заведующим сектора охраны труда, начальником отдела государственной инспекции труда по городу Алматы.

В 2001-2008 годы был заместителем директора Департамента МТСЗН – главным государственным инспектором труда по Алматинской области.

С 2009 по 2014 годы – заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор.

С 2014 по 2017 годы – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК – главный государственный инспектор труда.

С 2017 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда.

Ранее сообщалось, что Ербол Нургалиев был освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981412-komitet-truda-i-sotszaschity-vozglavil-tolegen-ospankulov/