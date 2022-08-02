Глава одного из комитетов Минтруда Казахстана покинул свой пост

Ербол Нургалиев. Фото: официальный сайт правительства РК

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН Казахстана Ербол Нургалиев был освобожден от должности. Об этом сообщается на .

"Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении правительства.

Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области (современная территория Восточно-Казахстанской и Алматинской областей). Имеет два высших образования, является магистром экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы им. В.И.Чапаева Жарминского района Семипалатинской области.

В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО.

С ноября 2002 года по апрель 2011 года работал завотделом внутренней политики аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО.

В апреле 2011 года был назначен начальником Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2015 года трудился руководителем Управления внутренней политики Актюбинской области.

В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области.

В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С сентября 2019 года и по настоящее время занимал должность председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981384-glava-odnogo-iz-komitetov-mintruda-kazahstana-pokinul-svoy-post/