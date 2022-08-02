Елдос Сагиев назначен главой службы Генеральной прокуратуры

Елдос Сагиев. Фото: официальный сайт Генпрокуратуры РК

Со 2 августа 2022 года Службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры возглавляет старший советник юстиции Елдос Сагиев. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Казахстана.

Как сообщили в Генпрокуратуре, Елдос Алиханович Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.

Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.

Возглавлял департаменты Нацбюро по противодействию коррупции по Мангистауской и Костанайской областям.

До настоящего назначения занимал пост заместителя начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Стаж работы в правоохранительных органах - 18 лет.

Ранее сообщалось, что Берик Адамов стал прокурором Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981305-eldos-sagiev-naznachen-glavoy-sluzhby-generalnoy-prokuratury/