Елдос Сагиев назначен главой службы Генеральной прокуратуры
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Со 2 августа 2022 года Службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры возглавляет старший советник юстиции Елдос Сагиев. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Казахстана.
Как сообщили в Генпрокуратуре, Елдос Алиханович Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.
Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.
Возглавлял департаменты Нацбюро по противодействию коррупции по Мангистауской и Костанайской областям.
До настоящего назначения занимал пост заместителя начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.
Стаж работы в правоохранительных органах - 18 лет.
Ранее сообщалось, что Берик Адамов стал прокурором Алматинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981305-eldos-sagiev-naznachen-glavoy-sluzhby-generalnoy-prokuratury/