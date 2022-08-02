Назначен новый прокурор Алматинской области

Берик Адамов. Фото: официальный сайт Генпрокуратуры РК

Прокурором Алматинской области с 1 августа назначен Берик Адамов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор страны, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Согласно информации на сайте, Берик Абызбаевич Адамов начал службу в органах прокуратуры в 2004 году помощником прокурора Павлодара.

В разное время занимал различные должности в прокуратурах столицы, Карагандинской области и центральном аппарате.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуз Павлодарской области, заместителем, позже первым заместителем прокурора Алматы.

В органах прокуратуры работает более 17 лет. Классный чин - старший советник юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981301-naznachen-novyy-prokuror-almatinskoy-oblasti/