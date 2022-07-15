Самал Айтказина возглавила управление образования Павлодарской области

Самал Айтказина. Фото: t.me/baspasozpvl

Самал Айтказина назначена руководителем управления образования Павлодарской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Абылкаир Скаков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области.

Трудовую деятельность Самал Оспановна Айтказина начала в 1997 году учителем казахского языка и литературы в средней школе Майского района Павлодарской области.

С 2011 по 2018 годы работала директором общей средней школы №25 и школы-лицея №10 имени Абая для одаренных детей в Павлодаре.

С ноября 2018 года по настоящее время занимала должность руководителя отдела образования Павлодара.

Напомним, ранее сообщалось, что назначен новый прокурор Павлодара. Им стал советник юстиции Асан Нурбаев, который до этого занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978681-samal-aytkazina-vozglavila-upravlenie-obrazovaniya-pavlodarskoy-oblasti/