Азамат Бейспеков назначен руководителем аппарата Минтруда Казахстана

Азамат Бейспеков. Фото: primeminister.kz

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность руководителя аппарата МТСЗН РК, официальный сайт премьер-министра РК.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2009 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 годах — эксперт, главный эксперт Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 годах — главный эксперт; главный консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2015 год работал на различных должностях в Администрации президента РК.

С 2015 по 2020 год — консультант; инспектор; заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С февраля 2020 года являлся заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совет Безопасности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975901-azamat-beyspekov-naznachen-rukovoditelem-apparata-mintruda-kazahstana/